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Güney Afrika'da yabancı karşıtı hareketin bölgesel lideri öldürüldü

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Güney Afrika'da yabancı karşıtı 'March and March' hareketinin Gauteng bölge lideri Andile Mvuyiselwa Somgaxa, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Polis soruşturma başlatırken, hareket sözcüsü yöneticilerin ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ülkede artan göçmen karşıtı olaylar güvenlik endişelerini artırıyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yabancı karşıtı "March and March" hareketinin Gauteng bölgesi lideri Andile Mvuyiselwa Somgaxa, uğradığı silahlı saldırının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güney Afrika Polis Teşkilatından (SAPS) yapılan açıklamada, Somgaxa'nın Johannesburg'un Greenfield bölgesindeki evinin girişinde silahlı saldırıya uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, Somgaxa'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayetin soruşturulması için deneyimli dedektifler ve suç istihbaratı görevlilerinden oluşan disiplinli bir ekibin görevlendirdiği kaydedilen açıklamada, cinayetin nedeni veya saldırganların kimliği konusunda bilgi paylaşılmadı.

March and March Sözcüsü Sandile Dube, yaptığı açıklamada, hareketin yasa dışı göçe karşı tutumu nedeniyle ülke genelindeki yöneticilerinin ölüm tehditleri aldığını öne sürdü.

Ülkede yabancı karşıtlığı

Güney Afrika'da son aylarda artan göçmen karşıtı gösteriler ve yabancılara yönelik baskılar, ülkede göç, işsizlik ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Ülkede nüfusun yüzde 5'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 3 milyon göçmen yaşıyor ve bunların büyük bölümü Afrika ülkelerinin vatandaşlarından oluşuyor.

Nisandan bu yana KwaZulu-Natal, Gauteng ve Western Cape eyaletlerinde göçmen karşıtı olaylar yaşanırken Western Cape'teki Mossel Bay bölgesinde Mozambik vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve bazı yabancılara ait barınakların yakılması güvenlik endişelerini artırdı.

Ülkede son dönemde öne çıkan yabancı karşıtı gruplardan "March and March", ülkedeki belgesiz yabancılara "30 Haziran'a kadar Güney Afrika'yı terk etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik
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