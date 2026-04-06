Güney Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü
Doğu Cape Eyaleti'nde meydana gelen trafik kazasında bir SUV aracı, karşı yönden gelen bir kamyonla çarpıştı. Kazada SUV'nin içindeki 7 kişi hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Doğu Cape Eyaleti Ulaştırma Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gqeberha şehri yakınlarında KwaZakhele ve Motherwell bölgeleri arasında M17 karayolunda SUV tipi araç, karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı.
Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik