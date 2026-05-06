Güney Afrika'da aşırı yağış ve fırtına nedeniyle 5 kişi öldü

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonundan beri devam eden ve bugün itibarıyla şiddetlenen fırtınada Kuzey Cape eyaletinde sel sularına kapılan 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kuzey Batı eyaletinde ise şiddetli yağışlar sırasında dışarıda olan 12 yaşındaki kız çocuğu, meydana gelen selde boğuldu.

Johannesburg yakınlarındaki Germiston'da bulunan kaçak yerleşim yerinde şiddetli fırtınada bir ağacın barakaların üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Batı Cape eyaletindeki Knysna şehrinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın park halindeki aracın üstüne devrilmesi sonucu 1 kişi öldü.

Fırtına nedeniyle Batı Cape ve Doğu Cape eyaletindeki birçok bölgede mahsur kalan kişiler için tahliye çalışmaları yürütülüyor.

Güney Afrika Meteoroloji Servisinden yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyılarında şiddetli fırtına ve aşırı yağışların 7 Mayıs'a kadar süreceği uyarısında bulunuldu.

Batı Cape eyaleti hükümetinden yapılan açıklamada, 200 milimetreye varan aşırı yağışların görüldüğü Garden Route ve çevresinde 120 okulun tatil edildiği bildirildi.