Güney Afrika'da nehirde akıntıya kapılan araçtaki 2 askerden biri boğuldu, diğeri kayboldu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir askeri aracın nehri geçmeye çalışırken akıntıya kapılması sonucu 1 askerin boğulduğu, diğerinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nde nehri geçmeye çalışırken akıntıya kapılan araçtaki 2 askerden birinin boğulduğu, diğerinin kaybolduğu bildirildi.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri'nden (SANDF) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde Zimbabve sınırı yakınındaki Macadamia bölgesinde devriye görevi yürüten 2 askeri taşıyan aracın, Mpumalanga Nehri'ni geçmeye çalışırken akıntıya kapılarak sürüklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Ne yazık ki bir SANDF personelinin cansız bedenine ulaşılmıştır. İkinci personel ise halen kayıptır." ifadeleri kullanıldı.

Kayıp askerin bulunması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, helikopterlerin ve dalgıç ekiplerinin desteğiyle geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu yürütüldüğü kaydedildi.

