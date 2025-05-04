Güney Afrika'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 15 Ölü

Güney Afrika'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 15 Ölü
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde meydana gelen trafik kazasında, bir yolcu minibüsü ve kamyonet kafa kafaya çarpışarak 15 kişinin hayatını kaybetmesine ve 5 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Doğu Cape eyaletinde, yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Doğu Cape Ulaştırma Departmanı'ndan yapılan açıklamaya göre, R63 karayolunda meydana gelen kazada bir yolcu minibüsü, karşı yönden gelen bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri dahil 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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