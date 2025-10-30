Haberler

Güney Afrika'da Kamyon Minibüse Çarpması Sonucu 8 Kayıp

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde bir kamyonun geriye kayarak yolcu minibüsüne çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Kazada 6 kişi yaralanırken, 1 kişi yara almadan kurtuldu.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Free State eyaletinde dik yokuşta seyreden kamyonun geriye kayarak yolcu minibüsüne çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika Kara Yolları Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Free State eyaletinin Swinburne bölgesi yakınlarında N3 otoyolu üzerinde dik bir yokuşta seyreden kamyon, güç kaybedip geriye kayarak arkasında seyretmekte olan yolcu minibüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolü kaybeden minibüs bariyerlerden yuvarlandı.

Minibüste bulunan 15 kişiden 8'inin yaşamını yitirdiği 6 kişinin yaralandığı kazada, bir kişi de yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından N3 otoyolunun etkilenen kısmı trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
Haberler.com

