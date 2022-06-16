Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü
AA - İhsaan Haffejee - Güncel
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Göstericilerin pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yapması Çocukların danslar yaparak gösteriye katılması Slogan atarak yürüyüş yapılması PRETORİA - Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da toplanan yüzlerce genç, 1976 yılında Soweto kentinde yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan...
Göstericilerin pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yapması
Çocukların danslar yaparak gösteriye katılması
Slogan atarak yürüyüş yapılması PRETORİA - Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da toplanan yüzlerce genç, 1976 yılında Soweto kentinde yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümetten işsizliğe çözüm bulmasını, kadın ve çocuklara karşı şiddete önlemler almasını talep eden dövizler taşıdı.
AA / İhsaan Haffejee - Güncel