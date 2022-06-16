Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü - Haberler

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Güney Afrika'da ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü

AA - İhsaan Haffejee - Güncel
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Göstericilerin pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yapması Çocukların danslar yaparak gösteriye katılması Slogan atarak yürüyüş yapılması PRETORİA - Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da toplanan yüzlerce genç, 1976 yılında Soweto kentinde yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan...

Göstericilerin pankart ve dövizler taşıyarak yürüyüş yapması

Çocukların danslar yaparak gösteriye katılması

Slogan atarak yürüyüş yapılması PRETORİA - Güney Afrika'nın başkenti Pretoria'da toplanan yüzlerce genç, 1976 yılında Soweto kentinde yaşanan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan ırkçılık karşıtı ayaklanmanın 46. yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi. Göstericiler, hükümetten işsizliğe çözüm bulmasını, kadın ve çocuklara karşı şiddete önlemler almasını talep eden dövizler taşıdı.

AA / İhsaan Haffejee - Güncel

Güney Afrika Pretoria Güncel Haberler

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