Güney Afrika'da geleneksel sünnet ritüellerinde ihmaller sonucu son iki ayda 41 kişi öldü

CAPE Güney Afrika'da düzenlenen geleneksel sünnet ritüellerinde yaşanan ihmallerden kaynaklı komplikasyonlar sonucu son iki ayda 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, basına yaptığı açıklamada, kasım ve aralık aylarında "inisiyasyon okulu" olarak adlandırılan yetişkinliğe geçiş ritüellerinin öğretildiği geleneksel merkezlerde gerçekleştirilen sünnet törenlerinde 41 genç erkeğin öldüğünü belirtti.

Hlabisa, ölümlerin hem inisiyasyon okullarının hem de ebeveynlerin sağlık standartlarına ve tıbbi tavsiyelere uymamasından kaynaklanan ihmaller sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Bu ihmallerin başında gençlere daha hızlı iyileşmeleri için su içmemeleri yönünde bilimsel temeli olmayan telkinlerin geldiğine değinen Hlabisa, "Bazı inisiyasyon okullarında sağlık standartlarına uyulmaması söz konusu. Çocuğunuzu bir sünnet okuluna götürüyorsanız, takip etmiyorsanız, çocuğun su içip içmediğini kontrol etmiyorsanız, çocuğunuzu riske atıyorsunuz." dedi.

Güney Afrika'da geleneksel sünnet ritüeli

Geleneksel sünnet ritüelleri, Güney Afrika'da başta Xhosa, Ndebele, Sotho ve Venda toplulukları olmak üzere birçok etnik grupta gençlerin yetişkinliğe geçişinin bir parçası olarak uygulanıyor.

Bu süreçte gençler, belirli bir süre boyunca ailelerinden izole edilerek "inisiyasyon okulu" olarak adlandırılan ve çoğunlukla kırsalda yer alan geçici geleneksel merkezlerde kalıyor.

Ritüeller genellikle okulların kış tatiline girdiği haziran-temmuz ayları ile yaz tatiline girdiği kasım-aralık aylarında yoğunlaşıyor.

Yetkililer, bu yıl haziran-temmuz aylarında yalnızca Doğu Cape eyaletinde inisiyasyon okullarında 11 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Resmi verilere göre, geleneksel sünnet ritüelleri sırasında komplikasyonlar nedeniyle her yıl onlarca genç yaşamını yitiriyor.