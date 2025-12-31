Haberler

Güney Afrika'da geleneksel sünnet ritüellerinde ihmaller sonucu son iki ayda 41 kişi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Afrika'da son iki ayda geleneksel sünnet ritüellerinde yaşanan ihmaller nedeniyle 41 genç erkek hayatını kaybetti. Sağlık standartlarına uyulmaması ve bilimsel temeli olmayan telkinler ölümlere yol açtı.

CAPE Güney Afrika'da düzenlenen geleneksel sünnet ritüellerinde yaşanan ihmallerden kaynaklı komplikasyonlar sonucu son iki ayda 41 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Afrika Kooperatif Yönetimi ve Geleneksel İşler Bakanı Velenkosini Hlabisa, basına yaptığı açıklamada, kasım ve aralık aylarında "inisiyasyon okulu" olarak adlandırılan yetişkinliğe geçiş ritüellerinin öğretildiği geleneksel merkezlerde gerçekleştirilen sünnet törenlerinde 41 genç erkeğin öldüğünü belirtti.

Hlabisa, ölümlerin hem inisiyasyon okullarının hem de ebeveynlerin sağlık standartlarına ve tıbbi tavsiyelere uymamasından kaynaklanan ihmaller sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Bu ihmallerin başında gençlere daha hızlı iyileşmeleri için su içmemeleri yönünde bilimsel temeli olmayan telkinlerin geldiğine değinen Hlabisa, "Bazı inisiyasyon okullarında sağlık standartlarına uyulmaması söz konusu. Çocuğunuzu bir sünnet okuluna götürüyorsanız, takip etmiyorsanız, çocuğun su içip içmediğini kontrol etmiyorsanız, çocuğunuzu riske atıyorsunuz." dedi.

Güney Afrika'da geleneksel sünnet ritüeli

Geleneksel sünnet ritüelleri, Güney Afrika'da başta Xhosa, Ndebele, Sotho ve Venda toplulukları olmak üzere birçok etnik grupta gençlerin yetişkinliğe geçişinin bir parçası olarak uygulanıyor.

Bu süreçte gençler, belirli bir süre boyunca ailelerinden izole edilerek "inisiyasyon okulu" olarak adlandırılan ve çoğunlukla kırsalda yer alan geçici geleneksel merkezlerde kalıyor.

Ritüeller genellikle okulların kış tatiline girdiği haziran-temmuz ayları ile yaz tatiline girdiği kasım-aralık aylarında yoğunlaşıyor.

Yetkililer, bu yıl haziran-temmuz aylarında yalnızca Doğu Cape eyaletinde inisiyasyon okullarında 11 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Resmi verilere göre, geleneksel sünnet ritüelleri sırasında komplikasyonlar nedeniyle her yıl onlarca genç yaşamını yitiriyor.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Trabzonspor'dan sonra Süper Kupa'nın ertelenmesi için bir başvuru daha

Trabzonspor'dan sonra bir başvuru daha! Süper Kupa oynanmayabilir
İstanbul'da kar yeniden başlayacak! Peş peşe uyarı geldi, saati de belli

Kar yeniden başlayacak! Saat verildi, resmen donacağız
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Roberto Carlos hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı hastaneye kaldırıldı
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var