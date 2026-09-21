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Güney Afrika'da Ekurhuleni bölgesinde 9 kadın cinayetinde 2 kadın şüpheli tutuklandı

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Güney Afrika'da Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde 9 kadın cinayetiyle ilgili 2 kadın şüpheli tutuklandı. Mahkeme kefalet başvuruları için davayı 1 Ekim'e erteledi, yeterli delil bulunmadığı için bir erkek şüpheli serbest bırakıldı.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinin doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde cesetleri bulunan 9 kadın cinayetiyle ilgili 2 kadın şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, hafta sonu gözaltına alınan 3 şüpheliden Fortunate Masilela ile Tsakane Nester Msithini, Boksburg Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

2 şüpheli, tasarlayarak öldürme ve adaletin işleyişini engellemekle suçlandı.

Mahkeme, davayı şüphelilerin kefalet başvurularının değerlendirilmesi için 1 Ekim'e erteledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir erkek şüpheli ise hakkında dava açılması için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Olay

Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde, temmuzdan bu yana 9 kadının cesedi bulunmuştu.

Cinayetler, ülke genelinde kadınlara yönelik şiddete karşı protestolara yol açmıştı.

Yerel basında, cinayetlerin bir seri katil tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken; polis, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Kaynak: AA
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