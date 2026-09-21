Güney Afrika'da Ekurhuleni bölgesinde 9 kadın cinayetinde 2 kadın şüpheli tutuklandı

Güney Afrika'da Ekurhuleni bölgesinde 9 kadın cinayetinde 2 kadın şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güney Afrika'da Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde 9 kadın cinayetiyle ilgili 2 kadın şüpheli tutuklandı. Mahkeme kefalet başvuruları için davayı 1 Ekim'e erteledi, yeterli delil bulunmadığı için bir erkek şüpheli serbest bırakıldı.
CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinin doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde cesetleri bulunan 9 kadın cinayetiyle ilgili 2 kadın şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, hafta sonu gözaltına alınan 3 şüpheliden Fortunate Masilela ile Tsakane Nester Msithini, Boksburg Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
2 şüpheli, tasarlayarak öldürme ve adaletin işleyişini engellemekle suçlandı.
Mahkeme, davayı şüphelilerin kefalet başvurularının değerlendirilmesi için 1 Ekim'e erteledi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir erkek şüpheli ise hakkında dava açılması için yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Olay
Johannesburg'un doğusundaki Ekurhuleni bölgesinde, temmuzdan bu yana 9 kadının cesedi bulunmuştu.
Cinayetler, ülke genelinde kadınlara yönelik şiddete karşı protestolara yol açmıştı.
Yerel basında, cinayetlerin bir seri katil tarafından işlenmiş olabileceği ihtimali gündeme gelirken; polis, olaylar arasında bağlantı bulunup bulunmadığını araştırıyor.