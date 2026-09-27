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Güney Afrika'da eğlence mekanındaki silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

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Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki Wedela'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Polise göre 8 silahlı şüpheli cumartesi akşamı mekana ateş açtı; olayda 13 erkek ve 4 kadın öldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

JOHANNESBURG, 27 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Gauteng eyaletindeki bir maden kasabası olan Wedela'da bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen 8 silahlı kişi, cumartesi günü yerel saatle 21.30 sularında West Rand bölgesindeki eğlence mekanına geldi. Şüpheliler önce mekanın dışındaki müşterilere ateş açtı, ardından içeri girerek ateş etmeyi sürdürdü.

Şüphelilerin AK-47 tipi tüfekler ve tabancalar taşıdığı bildirildi. Saldırganların, kaçmadan önce bazı müşterilerin cep telefonlarını aldığı ve kimliği belirlenemeyen iki araçla olay yerinden uzaklaştığı öne sürüldü. Olay sırasında iki araç da ateşe verildi.

Polisin açıklamasına göre, saldırıda 13'ü erkek ve 4'ü kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 15 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Gauteng polisi, şüphelilerin yakalanması için dedektifler ile özel ekipleri görevlendirdi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: Xinhua
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