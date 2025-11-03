Haberler

Güney Afrika, ABD'nin Mülteci Planından Endişeli

Güncelleme:
Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin 2026'da 7 bin 500 mülteci kabul etme planının büyük bölümünü Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçmeyi düşündüğünden endişe duyuyor. Bakanlık, bu kararın gerçeklere dayanmayan varsayımlara dayandığını ifade etti.

CAPE Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD yönetiminin, 2026 yılında kabul edeceği 7 bin 500 mültecinin büyük bölümünü "ırk ayrımcılığına uğradıkları" gerekçesiyle Güney Afrikalı beyaz çiftçilerden seçme planından endişe duyuyor.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gelecek yıl ABD'ye kabul edilecek 7 bin 500 mültecinin çoğunun Güney Afrikalılardan seçilmesi hususundaki başkanlık kararnamesine ilişkin, "Bu karar endişe verici olmaya devam ediyor ve hala gerçeklere dayanmayan ve anayasal süreçlerimizi hiçe sayan bir varsayıma dayanıyor gibi görünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Afrika'da 'beyaz soykırımı' iddiasının büyük ölçüde itibarsızlaştırılmış ve güvenilir kanıtlarla desteklenmemiş olduğuna dikkati çekilerek, bu söylemin Güney Afrikalı beyaz toplumun önde gelen üyeleri tarafından da açıkça reddedildiği belirtildi.

Güney Afrikalı beyazların mülteci olarak göçlerini ve yeniden yerleşimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış bir programın temelden hatalı olduğuna işaret edilen açıklamada, programa Güney Afrika'da sınırlı sayıda katılım olmasının bu gerçeğin açık bir göstergesi olduğuna dikkati çekildi.

Açıklamada, Güney Afrika anayasasının, her vatandaşın yasal yollardan göç etme hakkını güvence altına aldığı ancak gönüllü göç ile mültecilik ve sığınmacılık arasında kritik bir ayrım yapılması gerektiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu ikisini birbirine karıştırmak, bireyler için önemli hukuki sonuçlar doğuran ve uluslararası koruma sistemlerini zayıflatan ciddi bir yanlış tanımlamadır."

ABD'nin Güney Afrikalı beyazlara mültecilik vermesi

Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Trump, şubat ayında yaptığı açıklamada, Güney Afrika yönetiminin söz konusu "beyaz çiftçilere" kötü davrandığını ileri sürerek, onlara mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

Bu kapsamda mülteci statüsü verilen 100 kişilik ilk beyaz Güney Afrikalı kafilesi mayıs ayında ABD'ye gitmişti.

ABD'ye 2026 mali yılında kabul edilecek mültecilere ilişkin 31 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanan başkanlık kararnamesinde, mülteci sayısının 7 bin 500 ile sınırlı tutulacağı ve büyük kısmının Güney Afrika'dan geleceği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
