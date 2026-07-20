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Araştırma: Güneş, sanılandan yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş içeriyor

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İsveç'teki Uppsala Üniversitesi araştırmacıları, Güneş'in gümüş elementinin önceki tahminlerden yüzde 55 daha fazla olduğunu keşfetti. Bu bulgu, meteorlardaki açıklanamayan gümüş oranıyla uyumlu.

İsveç'te araştırmacılar, Güneş'in önceki tahminlerin yüzde 55'i oranında daha fazla gümüş elementi içerdiğini keşfetti.

İsveç'teki Uppsala Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmacılar Güneş'in kütlesinin içeriğine yönelik çalışma yürüttü.

Araştırmacılar, Güneş'teki gümüş miktarını anlayabilmek için ışınlarında bu elementin bıraktığı özel izleri inceledi.

Eski çalışmalardan daha fazla faktörü hesaba katan ve Güneş'in atmosferini daha gerçekçi modelleyen bir metot geliştiren araştırmacılar, Güneş'teki gümüşün, önceki tahminlere kıyasla yüzde 55 daha fazla olduğunu tespit etti.

Bu bulgunun, 4,6 milyar yıl önce Güneş ile aynı gaz ve toz bulutundan meydana gelen meteorlardaki açıklanamayan fazladan gümüş oranıyla daha uyumlu olduğuna işaret edildi.

Çalışmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
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