Haberler

GÜNDEM ÖZETİNE

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde, AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/18.57)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si galibiyeti hatırladı

Mutluluktan dört köşe
'Para var huzur var' dedirten görüntü

"Para var huzur var" dedirten görüntü
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Geceye damga vuran kare
İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar

Tam kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var