GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i resmi törenle karşılayacak, Miçotakis ile ikili görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetler Arası Görüşme Oturumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı ???????Erdoğan, anlaşmaların imza töreni ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ortak basın toplantısının ardından resmi yemek programına iştirak edecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.00/19.00)

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
