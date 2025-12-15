GÜNDEM ÖZETİNE

Haberler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" vesilesiyle gerçekleştirilecek "Üç Kademe Buluşma Toplantısı" programı iştirak edecek. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Nihat Kahveci yıldız isme yüklendi: Beşiktaş tarihinin en kötü transferi

Benzine 2 lira 2 kuruş indirim geliyor

Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Jose Mourinho'nun hedefi Youssef En-Nesyri

Hasandağı'nda mahsur kalan öğrenciler donma tehlikesi geçirdi, 50 kişilik ekip kurtardı

Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Dükkan kapandı, mahalle ayağa kalktı! Kadınlar evinin önünde eylem yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden belediye başkanı için taziye mesajı

Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

65 ameliyat geçirdi, 12 gün uyutuldu! Hayatı saniyeler içinde kabusa döndü

ABD, Karayipler'deki askeri yığınağını artırıyor

