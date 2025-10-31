Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum 2025'e Katılacak

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Hilton Bomonti Hotel'de gerçekleştirilecek olan TRT World Forum 2025 etkinliğine katılacak. Etkinlik, hem Türkiye'nin hem de uluslararası toplumun önemli meselelerine dair tartışmaların yapılacağı bir platform olacak. Erdoğan, forumda yapacağı konuşmayla etkinliğin öne çıkan isimleri arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Hotel'de TRT World Forum 2025'e katılacak.

(İstanbul/14.30)

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
