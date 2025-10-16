Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yabancı Büyükelçileri kabul edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Güven Mektubu Takdim Törenleri programı kapsamında Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya'nın büyükelçilerini kabul edecek. Törenlerin saati Ankara'da 14.30'dan itibaren başlayacak ve çeşitli saat dilimlerinde devam edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güven Mektubu Takdim Törenleri programına katılacak, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz de Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'i kabul edecek.
(Ankara/14.30/14.45/15.15/15.45/16.15)
Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel