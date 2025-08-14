Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümünde Konuşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü programında konuşmak üzere AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak. Program bugün saat 14.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu yıl dönümü, partinin geçmişteki başarılarını anma ve geleceğe yönelik hedefleri paylaşma fırsatı sunacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.