Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. Kuruluş Yıl Dönümünde Konuşacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü programında konuşmak üzere AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe katılacak. Program bugün saat 14.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu yıl dönümü, partinin geçmişteki başarılarını anma ve geleceğe yönelik hedefleri paylaşma fırsatı sunacak.
(Ankara/14.00)
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel