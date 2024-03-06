Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya ve Elazığ'da mitinglere katılacak
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında ve Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinglere katılacak. Mitingler saat 13.30'da Malatya'da ve saat 16.30'da Elazığ'da başlayacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya'da Büyükşehir Belediyesi yanında ve Elazığ Cumhuriyet Meydanı'nda düzenleyeceği mitinglere katılacak.
(Malatya/13.30/Elazığ/16.30)