GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. Zirvesi'ne katılacak.

(Erivan)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi'nde "Söz Gençlikte" programı kapsamında üniversiteli gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/12.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in 103. doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Haydar Aliyev ve Türk Dünyası" paneline katılacak.

(Ankara/15.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Litvanya JETCO Toplantısı ve DEİK İş Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile bir araya gelecek.

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Nesine 2. Lig play-off 1. tur rövanşında, Mardin 1969-AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Muşspor-Aliağa Futbol, Muğlaspor-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor ve Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK maçları yapılacak.

(Mardin/Muş/15.00/Muğla/16.00/Elazığ/20.00)

2- Nesine 3. Lig play-off etabında 2. tur ilk maçları oynanacak.

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı onuncu haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ortahisar Belediyespor'u ağırlayacak.

(Bursa/18.00)

***

Kaynak: AA