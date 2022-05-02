GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mayıs 2022

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Siyasi partiler arasında yüz yüze ve video konferans yöntemiyle bayramlaşma programları düzenlenecek.

(Ankara)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nda incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca düzenlenecek bayramlaşma programına katılacak.

(Rize/13.00/Trabzon/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, Villarreal-Liverpool yarı final rövanş maçıyla belli olacak.

(Villarreal/22.00)

2- Basketbolda tek maç üzerinden oynanan ULEB Avrupa Kupası'nın yarı finalinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda MoraBanc Andorra takımıyla karşılaşacak.

(Andorra la Vella/21.00)

3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final turunda Fenerbahçe Safiport ile Nesibe Aydın, ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/16.00)

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde play-off final etabında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, 3'üncülük mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit ile Türk Hava Yolları arasında ikinci maçlar oynanacak.

(İstanbul/20.00/15.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.