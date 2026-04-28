GÜNDEM ÖZETİ / 29 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye-Bulgaristan-Yunanistan Üçlü Mekanizma Toplantısı'na katılacak.

(Atina)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rusya'da Ermitaj Müzesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerine Yolculuk" adlı serginin açılışını yapacak, YLSY burs programı kapsamındaki öğrencilerle buluşacak, 56 No'lu okulu ziyaret edecek.

(St. Petersburg)

3- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasındaki İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini ve nisan ayı ekonomik güven endeksi verilerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'ya yapacağı resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulunacak.

(Viyana)

2- ?Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, dördüncü gününde 130.4 kilometrelik Marmaris-Fethiye etabıyla devam edilecek.

(Muğla/13.10)

2- Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına RAMS Park'ta taraftara açık antrenmanla devam edecek.

(İstanbul/20.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı sekizinci haftasından; Bursa Büyükşehir Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı yapılacak.

(Bursa/17.00)

4- UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk ayağında Atletico Madrid-Arsenal maçı oynanacak.

(Madrid/22.00)

