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Gündem Özeti: Voleybol, Futbol ve Diplomasi

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2-? ?Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda dönecek.

(İstanbul/15.30)

2 - Galatasaray, Avusturya'da devam ettiği yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki özel maçta İtalya'nın Venezia ekibiyle Hofmann Personal Stadı'nda karşılaşacak.

(Linz/21.00)

3- Fenerbahçe Kulübü ile arsaVev arasında hayata geçirilen işbirliği modeli kamuoyuyla paylaşılacak.

(İstanbul/12.00)

4- 18 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

(Trentino/16.30)

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Kaynak: AA
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