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GÜNDEM ÖZETİ / 26 Temmuz 2026

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ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz şehidinin ailesi ve Valiliği ziyaret edecek, partisinin temmuz ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

(Düzce/14.30-20.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Üçüncülük maçında ise Çin ile İtalya karşılaşacak.

(Makau/14.30/10.30)

2- Formula 1'de 2026 sezonunun 11. ayağı Macaristan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Mogyorod/16.00)

3- Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda özel maçta konuk edecek.

(Bursa/19.00)

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Kaynak: AA
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