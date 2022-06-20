GÜNDEM ÖZETİ / 21 Haziran 2022

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Khalid El Meshri ile görüşecek, Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda kapanış konuşması yapacak.

(İstanbul/11.00/14.30/16.00)

2- CHP TBMM Grup Toplantısı yapılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Gençlerin Mesleki Eğitimlerini Destekleme İş Birliği Protokolü" ile "Meslek Liselerinden Günlük 50 Bin Adet Ekmek Üretim Protokolü"nün imza törenlerine ve Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi kapsamında 350 Bin Adet Kitap Dağıtım Töreni'ne katılacak.

(Gaziantep/14.00/14.45/15.30)

2- TBMM'den

MHP ve HDP'nin Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(10.45/12.45)

Genel Kurulda İstanbul Finans Merkezi Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(15.00)

KİT Komisyonunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin hesapları görüşülecek.

(14.30/16.00/17.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeki Esenler Gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/19.00)

2- Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu yapılacak; Birlik, yeni başkanını seçecek.

(İstanbul/14.00)

3- Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'na devam edilecek.

(Antalya)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Dimitris Itoudis, yöneticilerin de katılımıyla düzenlenecek toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/13.00)