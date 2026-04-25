GÜNDEM / 25 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye" İstanbul kura çekim törenine katılacak.

(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenecek "CHP Belediye Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Türk Talebe Birliği Genel Merkezi'nde "Siyaset Okulu"nun açılış programına katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin Vezirköprü İlçe Başkanlığının açılışına, Samsun Mahalle Başkanları Toplantısı'na ve Tekkeköy İlçe Başkanlığının açılışına iştirak edecek.

(Samsun/11.30/14.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ?ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

2- ?Lübnan ile İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Formula 1 yarışlarının 2027 yılından itibaren 5 yıl süreyle İstanbul Park'ta düzenlenecek olmasına ilişkin basın toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 31. haftasına ikas Eyüpspor-Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Hesap.com Antalyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30/Kayseri/17.00/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 37. haftası, Serikspor-Atakaş Hatayspor, İmaj Altyapı Vanspor FK-İstanbulspor ve Adana Demirspor-Eminevim Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Antalya/Van/13.30/Adana/16.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig'de normal sezon tamamlanacak, Kırmızı Grup'ta 34. hafta müsabakaları yapılacak, Beyaz Grup'ta 38. hafta maçları sona erecek. (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasına Anadolu Efes-Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji-TOFAŞ müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/18.00) (Fotoğraflı)

6- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk ayağı Çanakkale Kupası, Çanakkale Boğazı yarışıyla tamamlanacak.

(Çanakkale) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Galatasaray Kulübünün Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında Spor Toto, Halkbank'ı ağırlayacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı dokuzuncu haftasında Ortahisar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçı yapılacak.

(Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı dokuzuncu haftasında MC Sistem Yurdum-Odunpazarı ve Yenimahalle Belediyespor-Göztepe müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

11- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İspanya'daki dördüncü ayağı, sprint yarışıyla başlayacak.

(Jerez/16.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA