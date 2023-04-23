GÜNDEM / 23 Nisan 2023

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor (Fotoğraflı-Görüntülü)Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindekileri kabul edecek, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan...

6 Nisan 1920

1- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 103. açılış yıl dönümü kutlanıyor (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve beraberindekileri kabul edecek, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni ile Arifiye'de Yeni Altay Tankının Testler için TSK'ya Teslimi Programı Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.30/Sakarya/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Meclis'te Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak, Anıtkabir'de düzenlenecek törene ve Birinci Meclis'teki anma törenine katılacak. Şentop'un iştirakiyle "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Bilim Şenliği" ve "23 Nisan Çocuk Özel Oturumu" gerçekleştirilecek.

(TBMM/09.00/Ankara/09.15/10.00/TBMM/11.00/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki tören ile özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna katılacak.

(Ankara/09.15/10.00/TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki törene ve özel gündemle toplanacak TBMM Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/09.15/TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başakşehir Millet Bahçesi'nde TRT 45'inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Üsküdar Validebağ Korusu, Sultanbeyli Sultan Korusu, Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde ziyaretlerde bulunacak, Zeytinburnu Millet Bahçesi'nde "Zeytinburnu Gençlik Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/12.00-20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de İzzet Baysal Huzurevi'ni ziyaret edecek, Bahçeköy'de mahalle sakinleriyle, Bayrampaşa'da Kırçovalılar Derneği ve Kastamonu Küre Dernekler Federasyonu üyeleriyle, Fatih'te Birlik Vakfı Mütevelli Heyeti ile bayramlaşacak.

(İstanbul/11.00-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim koordinasyon merkezi açılışına katılacak, Karapınar Ortaoba köyündeki yemeğe iştirak edecek.

(Konya/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beşirli sahil yürüyüşüne, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti bayramlaşmasına katılacak, Boztepe seyir terası ve yürüyüş alanının açılışına, Trabzon tünel akvaryum gezisine iştirak edecek ve eski Devlet Bakanı Eyüp Aşık'a taziye ziyaretinde bulunacak.

(Trabzon/10.00/12.00/13.00/14.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Hırvatistan'da 60, 67, 72, 82 ve 97 kilolarda repesaj ve finallerle sona erecek.

(Zagreb) (Fotoğraflı)

2- Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasına Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor, Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasına Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, Bodrumspor-Altaş Denizlispor, Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü ve Altay-Göztepe maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Muğla/Samsun/13.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 2. Lig gruplarında 34. hafta, TFF 3. Lig gruplarında 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile Fenerbahçe Alagöz Holding ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftası Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Lassa, AYOS Konyaspor-Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/Konya/15.30/İstanbul/18.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonun lig etabı Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-VakıfBank, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak.

(Adana/İstanbul/Aydın/14.00) (Maçların ardından puan durumu verilir, son 2 takım küme düşüyor) (Fotoğraflı)

8- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4 etabı başlayacak; Halkbank-Arkas Spor ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta serilerinde ilk maçlar yapılacak.

(Ankara/17.30/21.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in play-off 1. tur ilk maçları Yenimahalle Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

10- 2023 Okçuluk Dünya Kupası'nın 1. ayağı klasik yay finaliyle sona erecek.

(Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu'nun yarıştığı Dünya Supersport Şampiyonalarının 3. ayağı Hollanda'da tamamlanacak.

(Assen)

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