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Coğrafya Olimpiyatı Açılışına Katılım Haberi Kaynaktan İptal

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- Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının üçüncü sırasında yer alan "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Coğrafya Birliği himayesinde ve Türk Coğrafya Kurumu tarafından düzenlenen 22.

- Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının üçüncü sırasında yer alan "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Uluslararası Coğrafya Birliği himayesinde ve Türk Coğrafya Kurumu tarafından düzenlenen 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nın (iGeo 2026) açılış törenine katılacak." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.

Kaynak: AA
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