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GÜNCELLEME - Yunanistan'da iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı

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- Helikopterlerdeki 4 kişilik mürettebata ulaşıldığı, ikisinin hafif yaralandığı diğer iki kişinin ise bilincinin kapalı olduğu bildirildi MÜRETTEBATA ULAŞILDIĞI BİLGİSİ, YARALI SAYISI VE GELİŞMELER EKLENDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın batısında devam eden büyük orman yangınına müdahale eden iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Psatha bölgesindeki yangın söndürme çalışmaları sırasında iki helikopter havada çarpıştı.

Çarpışan helikopterlerdeki mürettebata yönelik arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Yunan devlet televizyonu ERT'nin haberine göre, düşen helikopterlerden birinin pilotu, kazanın ardından İtfaiye Teşkilatı Harekat Merkezi ile iletişime geçti ve bu helikopterde bulunan iki kişilik mürettebat hafif yaralı olarak bulundu.

Aramalar sonucunda diğer helikopterdeki iki kişilik mürettebata da ulaşılırken, bu kişilerin bilinçlerinin kapalı olduğu belirtildi.

Elefsina Hava Üssü'nden havalandığı öğrenilen helikopterlerdeki dört kişilik mürettebat Atina Hava Kuvvetleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunanistan, yangınlarla boğuşuyor

Yunanistan genelinde anakara başta olmak üzere Atina, Viotia, Girit'in Rethymno bölgesi ve Paros Adası gibi farklı noktalarda toplam 73 aktif orman yangını yaşanıyor.

Atina ve Viotia çevresinde yoğunlaşan bu yangınlar, anakaranın yanı sıra adalara da yayılmış durumda.

Uydu verilerine göre yangınlar, Melabes ve Preveli alanları da dahil olmak üzere toplamda 5 bin 700 hektardan fazla araziyi etkiledi.

Kaynak: AA
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