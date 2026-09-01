İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç İnfilak Etti: 5 Ölü, 10 Yaralı
ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.
Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.
Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.