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İdlib'de Mühimmat Yüklü Araç İnfilak Etti: 5 Ölü, 10 Yaralı

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ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA
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