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OAC'de altın madeni göçüğü: ölü sayısı 107'ye yükseldi

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Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Zamboye köyü yakınlarındaki altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye çıktı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor; denetimsiz madenlerde sık sık benzer kazalar yaşanıyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) Kamerun sınırına yakın Zamboye köyü çevresinde faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Zamboye köyü çevresindeki geleneksel yöntemlerle işletilen altın madeninde göçük meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri ile bölge sakinlerinin çalışmaları sonucu göçükten şu ana kadar 107 işçinin cesedi çıkarıldı.

Çok sayıda madencinin göçük altında kaldığı maden sahasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

OAC Hükümet Sözcüsü Evariste Ngamana, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, yetkililerin olaydan etkilenenlere yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

OAC'de denetimsiz altın madenlerinde güvenlik önlemlerinin yetersizliği nedeniyle sık sık göçükler meydana geliyor.

Kaynak: AA
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