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GÜNCELLEME - Manisa'da eşini silahla öldüren kişi, eşinin teyzesini yaraladı

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- YARALILARDAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir kişi, silahla ateş ettiği karısını öldürdü, eşinin teyzesini yaraladı.

Dilek Mahallesi'nde H.T. (35), henüz belirlenemeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G.'ye (56) tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.T., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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