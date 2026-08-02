Haberler

GÜNCELLEME - Malatya'da bahçeden yerleşim alanına sıçrayan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Malatya'da bahçeden yerleşim alanına sıçrayan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ
Yangında 2 itfaiye eri ve 18 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Darende ilçesinde bahçede başlayıp yerleşim alanına sıçrayan yangın söndürüldü.

Yeşiltaş Mahallesi'ndeki bir bahçede başlayan yangın, kısa sürede evlerin olduğu alana sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla söndürüldü.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ve 18 kişi tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, yangın alanında yaptığı inceleme sonrası gazetecilere, Büyükşehir Belediyesinin 28 personel, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, sağlık ekipleri ve Darende Belediyesinin araç, personel ve iş makineleriyle söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Yangının büyüme riski üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile irtibata geçilerek bir helikopterin görevlendirildiğini ifade eden Yavuz, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Elazığ'daki yangın söndürme helikopterinin de ihtiyaç halinde müdahale için hazır bekletildiğini belirtti.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu bildiren Yavuz, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediyesi’ne yönelik soruşturmada Erdal Beşikçioğlu dahil 44 şüpheli hakkında tutuklama talebi

Erdal Beşikçioğlu için savcı kararını verdi, sıra hakimde
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı

Belediye başkanı da bunu yaparsa! Eleştirilince soluğu orada aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bennu Gerede'nin boynuna taktığı altın kolye yetişkin oyuncağı çıktı

Bennu Gerede'nin canlı yayında boynuna taktığı şey bakın ne çıktı
İran, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını açıkladı

Müzakerelerde sona doğru! İran masaya oturdu ama bu kez ABD ile değil

Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı

Soylu en büyük korkusunu açıkladı: Gece 3'e kadar yatmadım
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Düğünde dededen beklenmedik tebrik, damat neye uğradığını şaşırdı

Düğünde dededen beklenmedik tebrik: Damat neye uğradığını şaşırdı
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor
Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti

Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti