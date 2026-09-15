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GÜNCELLEME - Litvanya hava sahasına giren İHA, NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü

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İTALYA SAVUNMA BAKANI CROSETTO'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

PRİŞTİNE/ Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA) NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nauseda, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Litvanya hava sahasına az önce giren bir İHA, NATO savaş uçakları tarafından imha edildi. Müttefik personele hızlı müdahalesi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını yoğunlaştırdığı bu dönemde böyle bir hazırlığın bölge için hayati önem taşıdığını belirten Nauseda, "Litvanya, NATO müttefiklerimizle birlikte hava sahasını savunacak." ifadesine yer verdi.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, ilk değerlendirmelere göre Belarus'tan Litvanya hava sahasına giren İHA, Kaunas iline bağlı Kaisiadorys ilçesindeki Pratkunai köyü civarında imha edildi.

Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahası da kısıtlanırken, hava saldırısı tehdidinin kaldırıldığının duyurulmasının ardından havalimanının faaliyetleri yeniden başlatıldı.

İtalyan Eurofighter savaş uçakları, İHA'yı etkisiz hale getirdi

Litvanya hava sahasına giren İHA ile ilgili bir açıklama da İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'dan geldi.

Crosetto, İtalya Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam geç saatlerde, İtalya Hava Kuvvetlerinin 'Baltık Thunder 3' isimli hava görev gücüne ait 2 Eurofighter F2000 savaş uçağı, Litvanya hava sahasını ihlal eden bir İHA sebebiyle NATO'nun doğu kanadındaki hava savunma görevinin bir parçası olarak acilen havalandı. İtalyan mürettebatı, İttifak'ın operasyonel prosedürlerine uygun olarak İHA'yı etkisiz hale getirdi. Bu, savaş uçaklarımızın bir ay içinde karıştığı ikinci hadise."

Crosetto, "Bu gibi hadiselerde ordumuzun doğu kanadındaki varlığı, kolektif güvenliği sağlamak için çok önemlidir. Bugün, hükümetin ve İtalya'nın desteğini iletmek ve İtalyan halkı adına yaptıkları paha biçilmez çalışmalar için onlara teşekkür etmek üzere yanlarında olacağım." diyerek, dün Bulgaristan'a yaptığı ziyaretin ardından, bugün de İttifak'ın doğu kanadındaki Polonya, Letonya ve Litvanya'da hem resmi temaslarda bulunacağı hem de buralarda görev yapan İtalyan askeri misyonlarını ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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