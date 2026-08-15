Gebze'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mevlana Mahallesi'ndeki Beylikdağı Kent Ormanı'nda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA