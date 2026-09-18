Haberler

GÜNCELLEME - İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 15 zanlı gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- İki soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya'nın da yer aldığı öğrenildi
SORUŞTURMA DETAYI VE ŞÜPHELİLERİN İSİMLERİ EKLENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen "uyuşturucu" ve "fuhuş" operasyonlarında aralarında oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomenlerinin de yer aldığı 15 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

Bunun üzerine, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bugün 18 şüpheli için gözaltına alınmaları, arama yapılması, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "uyuşturucu madde kullanımı", "tedariki" ve "fuhuş" suçları kapsamında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verildi.

Böylece iki ayrı soruşturmada toplam 24 şüpheli için gözaltı talimatının verildiği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınanlar arasında Aras Bulut İynemli, Seyfullah Sağır (Sefo), Melis Sezen, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezer Çakır ve Sayat Zurnacı da yer alıyor.

Kaynak: AA
Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, 48. şampiyonluğuna ulaştı

Bu adam gerçekten de uzaylı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi iddiası

Erdoğan talimatları verdi! Süper Lig devine 100 dönümlük arazi
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Hasan Atilla Uğur gözaltında

Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur havalimanında gözaltına alındı
Kante'ye Fransa'dan kötü haber

Korktuğu başına geldi
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat gözaltında

Savcı odasındaki fotoğraflarıyla gündeme gelmişti! Gözaltına alındı
Usta sanatçı Gülsen Tuncer hayatını kaybetti

Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakteriydi! Hayatını kaybetti
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber