Haberler

GÜNCELLEME - İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısında bulunan El-Muşaile bölgesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda Filistinli bir çift hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan El-Karara bölgesinde bir konutun hedef alındığı saldırıda ise anne, baba ve çocukları yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında da bir konut İsrail bombalarının hedefi oldu. Saldırıda anne, baba ve kız çocukları yaşamını yitirdi.

Gazze kentine düzenlenen saldırıların ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında bir cenine ulaşıldı.

Öte yandan WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Devlet Kavşağı çevresine topçu ateşi açtığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail tanklarının bölgede ilerlediği ve Ebu Merahil Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere topçu ateşi açtığı kaydedildi.

Gazze kentinin doğu kesimlerinin de yoğun topçu ateşine maruz kaldığı, kentin kuzeyine İsrail helikopterleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti

62 yaşındaki Hülya Avşar bikiniyi giyip yıllara meydan okudu
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı

125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak

Kılıçdaroğlu ilk kez CHP grup toplantısına katılacak
Bahçeli'den 'çerçeve yasa' açıklaması: Tam destek verilmeli

Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Genç oyuncudan Özge Özpirinçci için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin

Ünlü oyuncu için olay suçlama: Beni ve ailemi çetelere yem ettin
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu

Dünyanın beklediği haberi verdi!