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İran ve Rusya Dışişleri Bakanları Ukrayna'nın İran Gemisine Saldırısını Görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel gelişmeler ve Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde vurduğu İran gemisini ele aldı. Erakçi saldırıyı BM Şartı ihlali ve tehlikeli macera olarak nitelendirirken, Lavrov kınayarak ticaret yollarına tehdit oluşturduğunu belirtti.

TAHRAN/ İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde vurduğu İran gemisi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi sosyal medya hesabına göre, Erakçi ile Lavrov telefonda görüştü.

İki Bakan, bölgesel ve uluslararası son gelişmeler ile Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde vurduğu İran gemisine ilişkin konuları ele aldı.

Erakçi, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir "ticaret gemisine" yönelik saldırısını Birleşmiş Miletler Şartı'nın ihlali ve "tehlikeli bir macera" olarak değerlendirerek ülkesinin ulusal çıkarlarını koruyacağını bildirdi.

Lavrov da söz konusu saldırıyı kınayarak, Ukrayna'nın girişiminin Rusya ile İran'ın ticaret yollarına yönelik bir tehdit olduğunu dile getirdi ve Ukrayna'nın konuyla ilgili hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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