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Giresun'da sel faciası: 1 ölü, 2 kayıp

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AKINTIYA KAPILANLARDAN BİRİNİN ÖLÜ BULUNMASI VE VALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılarak kaybolan ailenin 3 üyesinden 1'i ölü bulunurken, ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'nin taşması sonucu dere kenarında piknik yapan anne Zekiye (57), kızları Burcu (31) ve Burçin Kırca (26) akıntıya kapıldı. Baba Mehmet Kırca ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE, ATAK ve İHH ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Burçin Kırca'nın kaybolduğu noktadan yaklaşık 9 kilometre uzaklıkta Zıva Deresi'nde cansız bedenine ulaştı.

Anne ve kızının bulunabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Giresun Valisi Mustafa Koç, yaptığı açıklamada, öğleden sonra Sis Dağı Yaylası'nda başlayan yağış sonrasında Zıva Deresi'nde ani su yükselmesi gerçekleştiğini söyledi.

Dere kenarında piknik yaptığı bilinen ailenin suya kapıldığı yönünde ihbar alındığını aktaran Koç, "Babanın kendi imkanlarıyla kurtulduğu ama maalesef anne ve iki kızının suya kapıldığı tespit edildi. Jandarma, JAK, DSİ ve AFAD'ın, ilgili tüm kurumların imkanlarını seferber ettik. Saat 17.00 sularında da bir tane yavrumuzun cansız bedenine ulaştık." dedi.

Koç, tüm imkanlarla anne ve diğer kızını sağ bulabilmek için çok yoğun bir çaba sarf ettiklerinin altını çizdi.

Gece görüşlü İHA'ların çalışmaya devam edeceğini belirten Koç, "Vatandaşlarımız resmi makamlardan yapılan uyarıları dikkate alırlarsa, dere yataklarından uzak dururlarsa kendi can ve mal güvenlikleri açısından ya da yaşadığımız bu acı olayın tekrar yaşanmaması açısından önemli bir husus olduğunu değerlendiriyorum." diye konuştu.

Öte yandan Vali Koç, baba Mehmet Kırca ile görüşerek başsağlığı diledi.

Acılı baba ise Koç'a, ailece köylerini 20 yıl sonra ziyaret etmek için geldiklerini söyledi.

Kaynak: AA
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