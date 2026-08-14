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Fenerbahçe saldırısında 1 tutuklama

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Fenerbahçe'ye 2015'teki silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizleri sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı. Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizleri doğrultusunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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