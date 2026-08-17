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Emekli Tuğamiral Türker Ertürk gözaltına alındı

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ERTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI VE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR EKLENDİ

Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle Türker Ertürk hakkında resen soruşturma başlattı.

Ertürk, "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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