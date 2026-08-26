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Alzaymır Hastası Yaşlı Adam Sağ Bulundu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası Hasan Cihan, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince köye 1 kilometre mesafede sağlıklı halde bulundu. Yaşlı adam, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki alzaymır hastası, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

Sazlı altı mevkisindeki yazlık evinden İstanbul'a gideceğini söyleyerek önceki gün ayrılan Hasan Cihan'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları sona erdi.

Cihan, Sazlı köyü çevresinde arama çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile AFAD ve AKUT ekiplerince köye 1 kilometre mesafede sağlıklı halde bulundu.

Jandarma ekiplerince köye getirilen Cihan, 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

Kaynak: AA
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