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Harmancık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Harmancık'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
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YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Bursa'nın Harmancık ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Çatalsöğüt mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye personeli ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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