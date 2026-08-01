Haberler

GÜNCELLEME - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Balıkesir'in Erdek ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Narlı Mahallesi'ndeki makilik ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdek ilçemiz Narlı Mahallesi kırsalında çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkenin en büyük potansiyellerindendi! Kaçak yolla Avrupa'ya giderken hayatını kaybetti

Kaçak yollarla Avrupa'ya giderken feci şekilde hayatını kaybetti
115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar

115 yıllık tarihi kulüp resmen iflas etti! Artık sadece anılardalar
Kadıköy Rıhtım'daki otobüs peronları Uzunçayır'a taşınıyor

İstanbul'da bir dönemin sonu! Bu görüntü tarih oluyor

Olay iddia: Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek maaş

Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte Mısırlı yıldıza ödenecek dev maaş
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Cem Küçük tutuklandı, yapılan paylaşım bomba: Sıra size de gelecek
Türkiye ve Irak arasında tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 180 bin varilden 750 bin varile çıkarıldı

Komşumuz ile tarihi petrol anlaşması! Günlük miktar 4 kat artırıldı
Galatasaray'dan 10 numara transferinde büyük ters köşe: Batrakov ile anlaşıldı

10 numara transferinde büyük ters köşe: Anlaşma resmen sağlandı