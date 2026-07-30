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GÜNCELLEME - Balıkesir Edremit'teki ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale sürüyor

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EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ERTAŞ'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan yangına müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Tekçam mevkisindeki ormanlık ve zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, ekiplerce havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

Büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında, özellikle tepelik bölgelerde ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle bölgede 210 ev ile yaklaşık 650 kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "Dün öğle saatlerinde başlayan yangını tüm ekiplerin müdahaleleriyle ormanımızın, büyükşehrimizin çevre- den gelen desteklerle, havadan ve karadan müdahalelerle eee kontrol altına alınmış durumda. Burada şükür diyoruz, Allah beterinden korusun. Ciddi bir eee felaketle karşı karşıya kaldık ama kontrol altına alınması da sevindirici. Allah beterinden korusun diyorum, geçmiş olsun Edremit'imize, Altınoluk'umuza." diye konuştu.

Kaynak: AA
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