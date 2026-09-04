Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan ve ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Çelebiler Mahallesi'nde orman dışı alanda başlayan yangın, ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 4 uçak, 4 helikopter, 20 arazöz ve 10 su ikmal aracıyla yangını kontrol altına aldı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA