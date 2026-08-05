Bahçelievler'de Boşaltılan 4 Katlı Bina Çöktü

Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina çöktü.

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta gece saatlerinde boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede bulunan vatandaşlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekipler, binada tedbir amaçlı arama çalışma başlattı. Ekipler, enkazda mahsur kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla köpeklerle arama yapıyor.

Bazı bina sakinlerinin de olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, 1988 yılında yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın dün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince incelendiği ve tedbir amacıyla tahliye edildiği, bina sakinlerinin misafirhanelerde ağırlandığı öğrenildi.

"Akşam saatlerinde bina kendiliğinden çöktü"

Mahalle Muhtarı Ali Osman Kayacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde toplantı yaptıklarını belirterek, "Apartmanımızın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle karar verecektik. Ben 24.00 gibi ayrıldım. Gece saat 02.00 civarlarında polis otosundan anons yaptıklarını duydum. Komşularımızla konuştuk. 'Binadan ses geliyor. Haber verdik, boşaltılacak.' dediler. Polis geldi, binayı boşalttılar. Belediyemiz geldi, mühürledi. İnsanları tahliye ettiler. Bugün akşam saatlerinde de bina kendiliğinden çöktü. İçeride kimse yok." ifadelerini kullandı.

Binanın bulunduğu yere Barışkent Çıkmazı dediklerini aktaran Kayacan, "Önündeki bina da boşaltılmıştı. Orası yıkılacaktı, biz oradan korkuyorduk ki bu arkasındaki insanların bulunduğu bina yıkıldı, kendiliğinden çöktü. Daha önceden hasarlıydı orası yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken, bu kendiliğinden çöktü." diye konuştu.

Mahalle sakini Kadir Efe Demir de gece saatlerinde polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini anlatarak, "Bayağı ses oldu. Kolon patlamış diye duyduk. Biraz sıkıntılı durumlar vardı, tehlikeliydi. Etrafını branda ile sardılar. Bugün eve geldik akşam saatlerine doğru. Bir anda bir ses duyduk. Biz korktuk. Deprem oluyor gibi sallandı her yer. Her yer toz duman oldu. Bir geldik bina yıkılmıştı." diye konuştu.

Kaynak: AA