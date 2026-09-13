GÜNCELLEME - Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
Arnavutköy'de ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Hacımaşlı Mahallesi Osmanlı Caddesi'nin kenarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA