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Antalya'da orman dışı alanda yangın kontrol altında

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EKİP SAYISI VE YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Antalya'nın Kepez ilçesinde ormanlık alan dışındaki arazide çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kirişçiler Mahallesi'ndeki ormanlık alan dışındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına 3 helikopter, 2 uçak, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, çok sayıda orman işçisi ile havadan ve karadan müdahale etti.

Yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA
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