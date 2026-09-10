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GÜNCELLEME - Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karakılıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: AA
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